В Ленинском округе проведут более 600 мероприятий в рамках губернаторского проекта

С 1 декабря в городском округе Ленинский запустят туристический проект «Зима в Подмосковье», который полюбился гостям и местным жителям. В планах проведение сотен мероприятий для детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Подмосковный Ленинский округ уже преображают перед Новым годом. Праздничную атмосферу создадут объемными игрушками, тематическими декорациями, гирляндами, малыми архитектурными формами и разнообразной иллюминацией. Директор МБУ «Благоустройство» Дмитрий Черкасов отметил, что для украшения округа используют только энергосберегающее светодиодное оборудование, которое будет радовать жителей регулярно при любых погодных условиях.

Праздничное настроение также создадут разнообразными мероприятиями по губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье». Как уточнила замглавы Татьяна Квасикова, в настоящее время запланированы более 200 разноформатных событий для жителей, в том числе и детей.

«Основными площадками зимних активностей станут: Центральный городской парк, парк Апаринки, лесопарк Высота, площадь у кинотеатра "Искра" и многие другие места», — добавила представитель администрации.

Традиционно жители смогут посещать Резиденцию Деда Мороза в лесопарке «Высота» и его Почту. Все желающие смогут отправить письмо, поучаствовать в интерактивных играх и сделать фотографии на память в праздничных локациях. Отделения «волшебной почты» будут действовать в Видновском лесопарке «Высота», в ДК «Видное» и «Буревестник», в Центральном и Расторгуевском парках и центре культуры в пос. совхоза им. Ленина.

В планах открыть городские Елки, провести ледовое шоу Ильи Авербуха и балет «Тодес», культурные и развлекательные мероприятия в учреждениях, зимние забавы в парках, игровые предпраздничные программы в жилых микрорайонах округа и многое другое.

О всех событиях будут уведомлять каждую неделю публикациями в СМИ, местных соцсетях и сообществах.