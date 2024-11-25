В Ленинском округе провели обновление 16 детских площадок

В Ленинском городском округе выполнили все задачи, включенные на 2024 год в программу по модернизации детских площадок. В рамках работ обновили или обустроили заново 16 объектов, превратив места в более безопасные и современные пространства для юных жителей.

Как отметил начальник отдела благоустройства окружной администрации Михаил Лосев, детские площадки сделали еще в октябре, однако сейчас проекты окончательно закрыли, благоустроив территорию вокруг объектов.

Большие игровые комплексы появились на улице Школьной в Видном и в деревне Тарычево благодаря губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды», а 14 пространств выполнили за счет средств окружного бюджета. Кроме того, некоторые территории не только модернизировали, но и создали заново. Администрация округа уточняет, что несколько игровых площадок появились в поселках Володарского, Развилке и в Видном на проспекте Ленинского Комсомола и на Петровском.

Отмечается, что на площадках предусмотрены прорезиненное покрытие, элементы для активного и спокойного отдыха, рассчитанные на разные возраста. Обновленная крупная площадка в Видном может похвастаться обилием игровых объектов. Там установили песочницы, горки, домики, а также спортивные элементы и даже кольцо с зоной для игры в баскетбол.

Все изменения уже успели высоко оценить жители, для которых открытие преображенных или новых площадок стало настоящим подарком.