В Ленинском округе провели спартакиаду среди дошкольников

Ежегодная муниципальная Спартакиада дошкольников состоялась на базе Мисайловской школы №1 в Ленинском городском округе. Познавательное и увлекательное мероприятие посвятили Году Семьи. Об этом сообщила пресс-служба главы муниципалитета.

Задания спартакиады проходили семейные команды дошкольных отделений общеобразовательных учреждений Мисайлово, Развилки, Молоково, Володарского. Также поучаствовали ребята из школы совхоза имени Ленина. Эстафеты посвятили семье, русским народным пословицами и семейным ценностям. Оценки командам выставляли тренера спортивной школы олимпийского резерва «Олимп».

Событие прошло активно, весело и помогло почувствовать участникам настоящий командный и соревновательный дух.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Ленинский ]

«Каждая эстафета была наполнена смехом, поддержкой и, конечно же, здоровой конкуренцией. Семейные соревнования — это не только возможность проявить свои таланты, но и укрепить связи, поддержать друг друга и создать незабываемые воспоминания», — отметила начальник управления образования Наталия Киселева.

В день соревнований подвели итоги. Победителем стала «Веселая десятка» из Володарской школы, следом за ней команда «Крепкие орешки» из школы совхоза им. Ленина. Тройку лидеров замкнули «Лучшие друзья» из Молоковской школы.

Участников поблагодарили за выступление медалями. Победителям торжественно вручили грамоты, кубки и сертификаты, которые можно будет использовать для покупки спортивного инвентаря.