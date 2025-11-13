В Ленинском округе решили свыше 500 вопросов семей участников СВО за год

В Ленинском городском округе подвели итоги системной работы по поддержке участников СВО за 2025 год — специалисты обработали более 500 обращений от защитников и их близких.

Как подчеркнули в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова, каждое обращение стало конкретным решением проблемы: от медицинского обеспечения и устройства детей в сады до ремонта жилья и записи в кружки. Глава подчеркнул, что в муниципалитете ведут системную работу по всесторонней поддержке бойцов СВО и их семей, которая будет продолжена. Эта деятельность остается приоритетной: каждому обратившемуся бойцу будут помогать адаптироваться к мирной жизни.

Для оперативного решения вопросов в муниципалитете работают несколько каналов связи: Центр поддержки участников СВО (8(498)547-34-32), местная Ассоциация ветеранов (8(925)408-84-07), филиал фонда «Защитники Отечества» (8(920)754-76-85) и военно-патриотический центр «Стратегия» (8(903)532-25-83). Консультации охватывают ключевые направления — от правовой помощи и оформления ветеранских удостоверений до отсрочки по кредитам и трудоустройства. Особое внимание уделяется личному контакту через выездные администрации и прямые встречи с главой подмосковного муниципалитета.