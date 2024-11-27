В Ленинском округе состоялась очередная профилактическая акция «Сохрани себе жизнь»

Запущенная по всему Подмосковью акция «Сохрани себе жизнь» прошла в Ленинском округе. Профилактические мероприятия в муниципалитете проводятся на регулярной основе с целью информирования граждан и снижения рисков трагических случаев на станциях и железнодорожных путях. Таким образом населению напоминают, как важно соблюдать правила безопасности.

Акцию провели на железнодорожной станции Расторгуево. Группа, состоящая из сотрудников администрации Ленинского округа и представителей Линейного отдела полиции на станции Москва — Павелецкая и Центральной пригородной пассажирской компании, провела с жителями беседы. В ходе общения пассажирам напомнили про правила безопасности, а также раздали тематические листовки с разъяснениями.

Как напомнил начальник отдела транспорта администрации округа Геннадий Витринский, акция помогает информировать население и снижать вероятность трагических случаев.

Замначальника южного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Подмосковья Андрей Лунин добавил, что за несанкционированные выходы на платформы и пути предусмотрена административная ответственность. Акции помогают жителям помнить обо всех последствиях нарушений в зоне повышенного риска.