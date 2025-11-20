В Ленинском округе создают сотни рабочих мест будущего

Ленинский городской округ Московской области демонстрирует рекордные показатели по созданию рабочих мест — 39 реализованных инвестиционных проектов за 2025 год обеспечили жителям 622 новые вакансии.

Как отметил глава округа Станислав Каторов, новые рабочие места напрямую влияют на благосостояние жителей и экономику муниципалитета. Инвестиции в основной капитал достигли 104 млрд рублей по предварительным данным, что укрепляет статус территории как привлекательной для бизнеса.

Основой экономического прорыва стала развитая инфраструктура: действующие технопарки «М-4» и «Горки-1», индустриальная зона «Андреевское», промышленные комплексы в Ближних Прудищах и Коробово. Особой гордостью администрации является первый в регионе государственный индустриальный парк «Титан» формата «5 в 1», где созданы полные условия для бизнеса — от готовых промышленных боксов до социальной инфраструктуры. Столь важные нововведения проводят при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

«Площади индустриального парка уже заняты на 100%. Ключевыми резидентами парка станут: ГК «Протектор», ГК «Строительный Альянс», ГК «Росатом», ГК «Тайм», — добавил Станислав Каторов.

Перспективы развития еще более масштабны: до 2029 года планируется реализовать 174 инвестиционных проекта с созданием 4108 рабочих мест. Подготовительная работа уже ведется — в округе появятся новые промышленные площадки общей площадью 464,8 гектара.

Особую пользу для жителей обеспечивает муниципальный инвестиционный стандарт, включающий инвестиционный совет при главе округа и персональную ответственность за каждый проект. Для соискателей это означает не просто увеличение количества вакансий, а появление современных рабочих мест в перспективных компаниях — от «Росатома» до ведущих строительных альянсов, что особенно ценно в условиях трансформации рынка труда.