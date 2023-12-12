В Ленинском округе в 2024 году приведут в порядок торговые объекты у крупных магистралей

В подмосковном Ленинском городском округе обновят ряд торговых объектов. В частности, изменения коснутся 15-ти точек. Об этом рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами муниципалитетов.

Временно исполняющий обязанности главы Ленинского городского округа Станислав Каторов подчеркнул, что поддержка малого бизнеса является важной областью работы для муниципальной администрации. Главной задачей в этом направлении остается достижение высоких современных стандартов для удобства и комфорта горожан.

«Мы всегда стараемся оказывать поддержку малому бизнесу. Но при этом главной задачей остается соблюдение предпринимателями современных стандартов для удобства и комфорта наших жителей», - приводятся в сообщении пресс-службы Ленинского городского округа слова Станислава Каторова.

Особенно обращают внимание на торговые точки, которые расположены вдоль крупных магистралей. На нескольких объектах были выявлены нарушения, которые необходимо устранить до октября 2024 года, владельцы некоторых объектов пообещали привести все в порядок до середины следующего лета. По объектам, которые не справятся с задачей, администрация направит обращения в суд о демонтаже зданий.