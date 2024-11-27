Более 830 тысяч пациентов получили медпомощь в Видновской больнице

Уточняется, что всего с начала года медпомощь оказали 832,5 тысячи раз, из них 17 тысяч – в стационарах. Специалистам в этом году доводилось выполнять сложнейшие процедуры: в частности, хирурги сделали гибридную операцию по трепанации черепа с двух сторон, удаление гигантской вентральной грыжи и другие.

В общей сложности к Видновской клинической больнице прикреплены 232,5 тысячи человек, в том числе 63,3 тысячи детей. В состав медучреждения входит круглосуточный стационар, два стационарных корпуса в Расторгуево и в Молоково, 11 поликлиник, 9 амбулатория, травмпункт и 2 фельдшерско-акушерских пункта.