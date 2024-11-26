Около тысячи видеокамер Ленинского округа подключили к системе «Безопасный регион» в 2024 году

Городской округ Ленинский продолжает повышать безопасность населения и реализовывать проекты в этом направлении. Одним из шагов стало подключение новых видеокамер к системе «Безопасный регион», современной и удобной в использовании.

Порядка 1 000 новых видеокамер подключили к системе в 2024-м. Аналогично сделают еще с 500 образцами, но уже в 2025 году. Как уточнила пресс-служба администрации, общее число в округе достигло 7 590 камер.

«О наличии видеокамер системы «Безопасный регион» жители нашего округа могут узнать на портале «Добродел», и при необходимости, они могут обратиться с просьбой сохранить видеозапись, а также внести предложение по установке новых устройств», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

«Безопасный регион» поможет обеспечивать постоянное наблюдение в местах скопления людей, социально значимых зданиях и других локациях. Плюсом является то, что записи хранятся в архиве 30 дней. Поможет система органам правопорядка, а также местным властям, например, оценивать благоустройство, ход работ и общую обстановку в округе.

Как добавил глава округа, в 2024 году в Ленинском также открыли новый участковый пункт в ЖК «Миниполис Дивное». В 2025 году для размещения участковых уполномоченных передадут еще три помещения в жилых комплексах «Эко Видное 2.0», «Римский квартал» и «Горки парк». Кроме того, Булатниковский отдел полиции из Видного передислоцируют на территорию его обслуживания.

Работа по повышению безопасности в постоянно развивающимся муниципалитете продолжается.