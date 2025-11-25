В Ленинском округе возведут современную подстанцию для четырех бригад скорой

В деревне Суханово Ленинского округа продолжается строительство новой подстанции скорой помощи. На сегодняшний день готовность объекта составляет 38%.

Подстанция рассчитана на работу четырех бригад скорой помощи. В трехэтажном здании площадью более 615 кв. м разместятся диспетчерская, комнаты отдыха для персонала и водителей, столовая, кабинеты предрейсовых осмотров, а также административные и вспомогательные помещения.

На стройке задействованы 17 специалистов и одна единица техники. Сейчас ведутся работы по утеплению кровли, кладке вентиляционных шахт, герметизации швов и бетонированию плит. Особое внимание уделяется прочности фундаментов и качеству наружных конструкций.

Подстанция строится концерном «Крост» по модульной технологии, что позволяет ускорить строительство. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.