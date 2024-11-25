В Ленинском округе завершена очистка двух водоемов в рамках госпрограммы

В текущем году в рамках реализации государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» удалось привести в порядок два водных объекта. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

Министерство экологии и природопользования Московской области провело санитарную расчистку Завьяловского пруда, а также реки Гвоздянка и образующего на ее русле Сухановского пруда. Эти водоемы были выбраны для проведения соответствующих работ по итогам голосования среди местных жителей.

Так, была очищена поверхность воды и проведен окос камыша. В целях предотвращения падения деревьев в воду рабочие провели их опиловку, обеспечив бесперебойное движение воды.

По словам заместителя главы Ленинского округа Виктории Морозовой, проблема загрязнения водоемов не теряет своей актуальности в связи с текущей экологической обстановкой. Поэтому их очистка от различного рода загрязнений необходима для поддержания здоровья граждан.

Кроме того, Виктория Морозова добавила, что для поддержания качества водоемов необходимо их регулярное обслуживание. Санитарная очистка водных объектов и их берегов — это комплексная задача, требующая постоянного контроля.

В будущем запланированы другие, не менее важные работы, которые предстоит осуществить в Ленинском округе. Многие из них направлены на сохранение здоровья населения и улучшения качества жизни. Участие граждан в процессе принятия решений подчеркивает значимость совместных усилий и позволяет внести вклад в общее дело!