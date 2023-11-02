В Ленинском округе женщина выбросила щенка из окна третьего этажа
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
В Ленинском округе женщина выбросила щенка из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. По данному факту проводится проверка, сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.
По данным ведомства, женщина и ее сожитель распивали спиртное в квартире дома в Измайлово. В какой-то момент между ними произошла ссора, и жительница выбросила в окно щенка мужчины.
Отмечается, что пострадавшее животное — породы бельгийская овчарка. Щенка отвезли в ветеринарную клинику.
Женщина была доставлена в территориальный отдел полиции. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.