В Ленинском округе женщина выбросила щенка из окна третьего этажа

В Ленинском округе женщина выбросила щенка из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. По данному факту проводится проверка, сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

По данным ведомства, женщина и ее сожитель распивали спиртное в квартире дома в Измайлово. В какой-то момент между ними произошла ссора, и жительница выбросила в окно щенка мужчины.

Отмечается, что пострадавшее животное — породы бельгийская овчарка. Щенка отвезли в ветеринарную клинику.

Женщина была доставлена в территориальный отдел полиции. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.