В Москве вынесли приговор матери, продавшей новорожденного ребенка

20-летняя уроженка страны ближнего зарубежья, проживавшая на востоке Москвы, продала своего новорожденного ребенка за 200 тыс. руб. В этом ей помогал 54-летний сообщник. Он задержан.

Подготовка к сделке проводилась под контролем сотрудников, которым заранее стало известно о готовящемся преступлении. Как только девушка получила деньги и передала ребенка, ее задержали.

Мать ребенка приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по столице.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала РИА Новости, что состояние новорожденной девочки в норме.

Ранее сообщалось о том, что банда врачей из Владивостока продавала младенцев за границу.