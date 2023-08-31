В Ленобласти пенсионерка похитила мощи Николая Чудотворца

Из сюжета МВД следует, что пожилая женщина забрала их храма мощи Николая Чудотворца и принесла их домой. По словам пенсионерки, она забрала святыню, чтобы иметь возможность молиться дома. Также она рассказала полиции, что о совершенной ей краже никто из родственников и знакомых не знал.

Как заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пенсионерку нашли и задержали. Вернули ли часть святыни в храм, пока не сообщается.