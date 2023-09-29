В Ленобласти полыхает ангар мебельного производства, ситуация по пострадавшим уточняется

Экстренные службы Ленинградской области тушат крупный пожар на мебельном производстве, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального комитета правопорядка и безопасности.

Отмечается, что на месте в настоящее время работает пожарная бригада. Пожару присвоен повышенный ранг 1-бис. Площадь возгорания составляет, по предварительным данным, 150 квадратных метров.

«В Ленинградской области по повышенному уровню сложности тушат пожар в ангаре мебельного производства», - приводится в сообщении информагентства.

Сообщается, что внутри ангара мебельного производства горят лаки в бочках. Пламя перекинулось на бытовые помещения. По предварительным данным, людей внутри горящих помещений нет.