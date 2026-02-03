В Ленобласти снова собирают «ЛизаАлерт»: поиски 9-летнего ребенка продолжаются в Яльгелево

Добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили о новом сборе для продолжения операции по обнаружению пропавшего девятилетнего ребенка.

Местом сосредоточения сил определена деревня Яльгелево в Ленинградской области.

В экстренных рассылках, направленных подготовленным волонтерам, содержится краткий и четкий призыв: «Внимание, выезд!». Дата сбора назначена на 2 февраля 2026 года. Указание «Форма одежды: лес» однозначно определяет сложный характер предстоящих работ — поиски будут вестись в лесной местности.

Несмотря на время, прошедшее с момента исчезновения, участники отряда не оставляют надежды и прикладывают все возможные усилия, чтобы вернуть мальчика домой.

Ранее сообщалось о том, что подозреваемый в убийстве 9-летнего Павла сознался и указал на водоем.