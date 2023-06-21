В Ленобласти вскрыли квартиру, в которой оказались заперты трое маленьких детей

Как стало известно, их отец не смог самостоятельно попасть внутрь помещения. Мужчине пришлось вызывать спасательные службы, чтобы открыть дверь квартиры. Об этом сообщают «Невские новости»

Помощь потребовалась в среду 20 июня, когда отец троих детей не смог попасть к ним в квартиру из-за заблокированной двери. Несовершеннолетние в силу своего возраста были не в состоянии самостоятельно отпереть ее, чтобы впустить мужчину.

Случай произошел в городе Никольском, что находится в Тосненском районе Ленобласти. Информацией поделилась региональная спасательная служба. Полицейские с помощью инструментов вскрыли вход, после чего отец убедился, что детям ничего не угрожает и им не требуется медицинское вмешательство.