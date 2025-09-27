В Ленобласти задержаны производители «паленого» алкоголя, унесшего жизни людей

В Ленинградской области следствие предъявило обвинение двум местным жителям в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, повлекшей смерть двух и более человек. Также представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании третьего подозреваемого по делу.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ — это особо тяжкое преступление, связанное с нарушением требований безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, на территории Сланцевского района фигуранты реализовывали алкоголь, содержащий метиловый спирт — опаснейший суррогат, приводящий к тяжелейшим отравлениям и летальному исходу. Трагические последствия не заставили себя ждать: подтверждена гибель людей, несколько пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. Точное число жертв устанавливается.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя. Им оказался 54-летний житель города Сланцы», — заявила Ирина Волк.

Руководство следственного управления по Ленобласти взяло расследование на особый контроль.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли от суррогатного алкоголя в Сланцах Ленобласти.