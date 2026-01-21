«Желтые лапы и зоркий взгляд»: жительница Подмосковья, делая ремонт, познакомилась в своей гостиной с диким соколом

Жительница подмосковных Бронниц Валентина рассказала REGIONS, какой шок испытала после встречи с соколом в своей квартире.

Жительница Бронниц рассказала, что семья начала делать ремонт в квартире. Для выветривания сильного запаха краски женщина открыла настежь окно и балкон.

«И вот тут она и появилась, птица. Мгновенно залетела через балкон в спальню, я даже сообразить ничего не успела», — рассказывает Валентина.

Валентина рассказала, что после инцидента определила вид птицы при помощи открытых источников в интернете. Женщина уверена, что встретилась с соколом. Птица была небольшого размера. Горожанка сравнила ее с голубем. Желтые лапы, сильные на вид, маленькая головка и зоркий взгляд не оставляла сомнения, что в комнате находится хищная птица.

«Я от неожиданности вскрикнула, а он поносился под потолком, накрутил кругов пять, да и вылетел обратно, слава богу. Звуков не издавал», — говорит Валентина.

Валентина призналась, что в голове проскочила мысль — чем же можно покормить незваного пернатого гостя. Супруг иронично предположил, что жене стоило опасаться за их кошку. Встреча с птицей вызвал не только шок, но и интерес. Теперь на подоконнике в квартире лежит фотоаппарат. Сокол несколько раз еще подлетал к дому. В следующий раз жительница Подмосковья надеется сделать несколько ярких кадров.

«Прочитала, что в своей силе и быстроте полета сокол не сравнится ни с кем. Его скорость достигает 320 км/час! И это, конечно, поразительно», — восхищается Валентина.

Ранее сообщалось, что жители Фокино спасли из сугроба потерявшего сознание дятла.