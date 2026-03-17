В лесах под Петербургом из-за аномального тепла появилась прошлогодняя клюква

17 марта подписчик местный житель отправился в Тосненский район и собрал около 25 пяти литров ягод. По словам мужчины, клюква хорошо перезимовала под снегом и сохранила все витамины.

Интересно, что в прошлом году первую клюкву также начали собирать в марте. Обычно ягода появляется в лесах в конце лета, но тогда она еще не до конца созревшая.

Спелая клюква содержит урсоловую кислоту, которая позволяет ей долго храниться в воде без консервантов. А после первых заморозков ягода становится ароматной и вкусной, сохраняя полезные свойства до самой весны.

Впрочем, любителям тихой охоты стоит быть осторожными. На фоне непривычного тепла в лесах Ленинградской области раньше времени проснулись клещи. При сборе ягод необходимо использовать защитную одежду и репелленты, а после прогулки тщательно осматривать себя.

Ранее сообщалось, что в Тульской области и еще 18 регионах России зафиксировали первые укусы клещей, несмотря на снег.