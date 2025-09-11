В Лесных Полянах округа Пушкинский взяли под контроль ремонт теплотрассы

В мероприятии, которое прошло в микрорайоне, приняли участие представитель компании «Газпром Теплоэнерго» Григорий Калуцкий, уполномоченный представитель администрации округа Элеонора Чистякова и председатель окружного Совета депутатов Артем Садула.

Основной вопрос, беспокоящий население уже почти шесть месяцев, – поврежденная и не восстановленная теплотрасса «Газпром Теплоэнерго» на улице Ленина. Продолжительные строительные работы вызывают не только дискомфорт у жителей, но и вызывают опасения относительно подготовки района к началу отопительного периода.

«Данная встреча была инициирована для решения возникшей проблемы. В процессе обсуждения были обозначены конкретные даты: восстановление целостности теплотрассы и завершение основных работ должны быть выполнены до 30 сентября, а окончательное благоустройство территории – до 10 октября. Однако, представленные сроки не вызвали удовлетворения у присутствующих жителей, которые отметили большое количество нерешенных вопросов и невыполненных обязательств за прошедший период», - отметил Артем Садула.

Совет депутатов взял ситуацию под личный контроль и будет осуществлять мониторинг хода ремонтных работ. Более того, по словам Артема Садулы, будут направлены официальные запросы в контролирующие инстанции с требованием провести расследование причин длительной задержки и оценить действия подрядчика.