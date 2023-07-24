В лесопарке городского округа Химки обустроили дорожки

Как сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, в этот период планируют охватить почти 50 га территории. Сейчас в лесопарке уже готова дорожно-тропиночная сеть, а бетонные плиты демонтированы и удалены. До конца года проведут лыжероллерную трассу и велодорожки, поставят скамейки, урны и навесы, а также наладят видеонаблюдение в рамках программы «Безопасный регион».

«Основная концепция - максимально сохранить природу, добавить освещение, удобные пешеходные и велодорожки, игровые площадки для детей и зону воркаута. Все пожелания химчан мы учли. Отмечу, что работы проводим в рамках проекта Губернатора «Парки в лесу», - уточнил глава городского округа Химки.

В следующем году первый этап благоустройства завершат полностью. На втором этапе проведут работы у входа в лесопарк, обновят административное здание, пространство у амфитеатра и автомобильные парковки. Кстати, для посетителей откроют две парковки на 140 мест. Кроме того, подготовят зону для пикника, где можно будет также сыграть в бадминтон и петанк. Футбольное поле обновят, сделают спортивную площадку.

Обновление лесопарка в городском округе Химки проходит при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по программе «Парки в лесу», а также в рамках муниципального проекта «Зеленый каркас».

Во время ежегодного обращения Андрей Воробьев рассказал, что всего в регионе благоустроят свыше 180 парков.