«В лифте дышал ртом»: россиянин рассказал, чем пахнет Северная Корея

Пользователь Reddit с ником theotol1, родившийся в России и недавно переехавший в Евросоюз, поделился откровениями о поездке в КНДР. По его словам, пропуском в одну из самых закрытых стран мира стал именно российский паспорт — с документом гражданина ЕС туда попросту не пускают. В гостевых книгах северокорейских музеев, как он заметил, расписываются в основном китайцы, вьетнамцы и русские.

Первое погружение в атмосферу середины XX века случилось еще на рейсе из Владивостока в Пхеньян. А на земле выяснилось, что слухи о тотальной слежке за камерами туристов сильно преувеличены. Туристам четко объяснили, где можно и где нельзя снимать, и пригрозили удалить неподобающие кадры. Однако проверять пленку никто не стал, а про существование папки «Недавно удаленные» и других приложений, кроме стандартной галереи, северокорейцы, судя по всему, не знали — так что фотографировать удавалось всё, что хотелось.

Главным шоком для иностранца стали не памятники вождям, а запах. По его словам, в КНДР повсеместно пахнет табаком и алкоголем, а сами корейцы курят и пьют в масштабах, показавшихся ему пугающими. В вестибюле отеля, в лифтах и номерах стоял стойкий табачный дух, а от местных жителей исходил резкий запах сигарет, смешанный с потом, — в лифте некурящему туристу приходилось дышать ртом. Во время каждого приема пищи, кроме завтрака, автоматически подавали пиво, и чтобы получить безалкогольный напиток, требовалось специально попросить гида.

Еда впечатлила не меньше. Меню оказалось однообразным: жирная капуста с майонезом, жаренные во фритюре рыба и мясо, а также загадочный суп, который смешивали с холодной лапшой так, что рамен становился едва теплым. Культура завтрака отсутствовала — на все три приема подавали почти одно и то же. Выбора блюд не было: столы накрывали заранее, и все ели что дают. Из приятных исключений турист выделил разливное пиво и кимчи.

Отдельно путешественник рассказал о гиде — русскоговорящей девушке, которая, по его ощущениям, неплохо представляла себе жизнь за пределами страны. Во время прогулки по горам она призналась, что мечтает съездить в Россию туристкой, и добавила, что коррупция в КНДР — такая же большая проблема, как и везде. Ей показывали фотографии из Китая, Японии и Южной Кореи, и турист уверен, что раньше она таких снимков не видела. После этого разговора, по его признанию, осталось тревожное чувство — от осознания, в каком положении находится страна и сколько людей догадываются о своей ситуации.