В Липецке рвануло под землей: какую магистраль перекрыли и как теперь объезжать

В Липецке начались аварийно-восстановительные работы на поврежденном напорно-самотечном коллекторе диаметром 800 миллиметров. Как сообщил глава города Михаил Щербаков, из-за этого временно ограничено движение транспорта в районе памятника Танкистам.

С 13:00 закрыт участок от гипермаркета «Карусель» на улице Катукова в сторону монумента, разворот организован на полукольце в направлении улицы Меркулова. С 14:00 ограничат съезд с проспекта Победы на кольцо к Воронежскому шоссе, оставив только правый поворот на Катукова. Со стороны ЛТЗ движение разрешено в сторону проспекта Победы и улицы Катукова.