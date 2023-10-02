В Липецке задержали подозреваемого в убийстве малолетней падчерицы

Следком России по региону сообщил о том, что в Липецке задержали местного жителя, который подозревается в убийстве ребенка. Как пишет RT , в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

На данный момент назначено проведение комплекса судебных экспертиз и следственных действий. С их помощью получится выяснить все причины и обстоятельства произошедшего. Также они помогут в сборе доказательств вины задержанного 31-летнего местного жителя.

Согласно данным, предоставленным следствием, в воскресный вечер, 1 октября 2023 года, между двумя супругами возник конфликт. В ходе перепалки подозреваемый нанес телесные повреждения четырехлетней девочке, дочери его сожительницы. Однако, когда бригада медиков прибыла на место происшествия, им ничего не оставалось сделать, кроме как констатировать смерть ребенка.