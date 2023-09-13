В Липецкой области на памятнике разместили цитату из песни SHAMAN’а

Стало известно, что один из отрывков песни «Встанем», авторство которой принадлежит Ярославу Дронову, теперь написан на памятнике Александру Невскому. Позже к ним добавятся даты как начала, так и завершения СВО.

Как пишет «ТУЛАСМИ», на официальных ресурсах вышел отчет Администрации Липецкой области, в котором говорится об открытии памятника полководцу Александру Невскому. При этом, на новом памятнике высечена цитата из современной песни «Встанем» за авторством уроженца Тульской области.

Каждый должен быть наготове для того, чтобы встать на защиту не только своих близких, но и самой Родины. Об этом, наверняка, говорят слова выбранного отрывка. К слову, мэр Липецка напомнил о том, что выдающийся полководец Александр Невский является символом героизма и национального единства.