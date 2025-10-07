В Липецкой области ушел с должности первый чиновник-ветеран СВО

Спустя год после назначения, Юрий Петрухин, первый среди чиновников, прошедших специальную военную операцию (СВО), оставил пост заместителя руководителя Долгоруковского района в Липецкой области. Об этом сообщило издание «Новости Липецка».

Петрухин занял должность заместителя главы районной администрации в августе 2024 года. Его увольнение произошло 2 сентября 2025 года.

Согласно информации издания, причиной ухода чиновника стало ухудшение его здоровья. Известно, что во время боевых действий он руководил разведывательным взводом и был ранен. Он является обладателем наград, включая медаль Суворова.

