В Липецком муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации

На территории Липецкого муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. О данном факте на своей личной странице доложил губернатор региона Игорь Артамонов.

Чтобы обезопасить граждан, было решено эвакуировать следующие населенные пункты: Копцевы Хутора, Фёдоровка, Яковлевка, Тынковка. Ведется подготовка пунктов временного размещения людей и транспортных средств. Жителям названных выше территорий предписано следовать указаниям, которые поступают от сотрудников экстренных служб.

Также в Липецке и Липецком муниципальном округе не курсирует пассажирский транспорт. Его движение возобновится только после отмены введенного ранее красного уровня опасности. Гражданам рекомендовали оставаться дома или в безопасном месте. При этом, местные работодатели получили указание не привлекать своих сотрудников к исполнению рабочих обязанностей.

Ранее сообщалось о том, что ночью 9 августа в нескольких российских регионах силами противовоздушной обороны были уничтожены 75 беспилотников вооруженных сил Украины. Самой массированной атаке подверглись Белгородская и Липецкая области.