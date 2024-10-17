В Лицее города Фрязино открылся оборудованный техникой класс «Ростеха»
Фото: [МБОО «Лицей» г.о.Фрязино]
В Лицее города Фрязино при содействии РТУ МИРЭА открылся оборудованный современными компьютерами класс «Ростеха».
Теперь у лицеистов есть возможность качественно осваивать новый материал и заниматься проектной деятельностью. Обучение проходит в рамках нескольких курсов: «Кибербезопасность», «СВЧ-электроника», «Нейросети» и «3Д моделирование». На занятиях ребята получают не только общие знания, но и погружаются в передовые технологии будущего ИТ. С целью получения более широких знаний в этом же классе функционирует школа Самсунг и Астра школа.
Класс «Ростеха» стимулирует лицеистов проявлять свои лучшие качества, развивать критическое мышление и умение работы в команде. В современном мире важно быть динамичным и гибким. Занятия позволяют учащимся сформировать данные качества.
Образование в классе «Ростеха» станет важным этапом в личностном и профессиональном развитии каждого лицеиста.