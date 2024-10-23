В лицее Шатуры на стенах у кабинетов биологии появились новые обучающие рисунки

На стенах лицея Шатуры преподаватели нарисовали наглядное пособие в виде рисунков, которые посвящены важным темам биологии.

На стенах корпуса «Перспектива» Шатурского лицея уже нарисованы другие яркие и познавательные рисунки. Преподаватели преследовали цель — способствовать запоминанию важных понятий и формул по разным дисциплинам во время перемен. Поставленная задача реализована. Так, выходя из кабинетов, ребята невольно обращают внимание на плакаты и запоминают информацию.

Теперь в блоке на четвертом этаже, где располагаются кабинеты биологии, появились новые рисунки.

Фото: [ Шатурский лицей ]

«Теперь на стенах есть самое главное из школьного курса этой науки. И это целиком и полностью проект, созданный нашими учителями биологии Ириной Ватлиной и Анной Песковой и воплощенный учителем ИЗО Людмилой Мешковой», — отметил директор Александр Кошелев.

Лицеисты подтвердили, что теперь во время перемен проводят время с пользой. Они обратили внимание, что невольно запомнили информацию, размещенную на стенах. «Умные перемены» позволяют сосредотачиваться на важном из учебной программы, не прилагая особенных усилий, а также развивают зрительную память.