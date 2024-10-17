В лицее Шатуры появилось объединение будущих энергетиков

«МегаСветШатура» — это перспективный кадровый резерв для специалистов инженерно-технического направления, созданный для подготовки профессионалов в области энергетики.

Ученики девятого класса МБОУ «Лицей г. Шатуры» успешно справились с предварительным испытанием, в рамках которого проверялись знания основ электродинамики. По результатам этого этапа их зачислили в энергогруппу проекта «Энерго кружки Россети».

На посвящении школьников поздравила руководитель кружка и учитель физики Ольга Ивановна Митькина, а вместе с ней — и начальник управления внешнего обучения Людмила Витальевна Парфенова.

Также свое напутственное слово озвучил Андрей Юрьевич Коровин из учебного центра Россети Московской области. Кроме того, на мероприятии прошла торжественная церемония вручения сертификатов и призов лицеистам.

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий ранее подчеркнул важность начала работы по профессиональной ориентации молодежи уже со школы. Он считает, что взаимодействие учебных учреждений с работодателями в регионе поможет создать базу кадрового резерва в муниципалитете.