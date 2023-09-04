В Литве раскрыли коррупционную схему с участием украинских строителей

Литовские предприниматели утаили от государства налогов на $2,5 млн, сообщили в комиссариате полиции Вильнюсского уезда.

В коррупционной схеме были замешаны строители из числа украинских беженцев. Предприниматели выплачивали им «черную» зарплату в конвертах, тем самым уходя от выплаты налогов.

Оценка ущерба носит предварительный характер. В полиции допускают, что от государства были скрыты большие средства.

Полиция продолжает проводить расследование.