В Литве раскрыли коррупционную схему с участием украинских строителей
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Литовские предприниматели утаили от государства налогов на $2,5 млн, сообщили в комиссариате полиции Вильнюсского уезда.
В коррупционной схеме были замешаны строители из числа украинских беженцев. Предприниматели выплачивали им «черную» зарплату в конвертах, тем самым уходя от выплаты налогов.
Оценка ущерба носит предварительный характер. В полиции допускают, что от государства были скрыты большие средства.
Полиция продолжает проводить расследование.