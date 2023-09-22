В Ливии за один день извлекли 80 тел погибших со дна моря

Стало известно, что со дна моря только за один день извлекли около восьмидесяти тел погибших. Также сообщается о том, что с начала работ подняли и эвакуировали более сотни тел.

Как передает агентство «РИА Новости», в районах Ливийского государства, наиболее пострадавших из-за наводнения, не прекращается поисково-спасательная работа спасателей МЧС России и их турецких коллег.

Стоит отметить, что это была одна из самых сложных операций по эвакуации погибших, в которой работу осуществляли сразу несколько групп одновременно.

Ранее сообщалось о том, что число погибших из-за разрушительной природной стихии превысило отметку в одиннадцать тысяч человек. Порядка двадцати тысяч и вовсе пропали без вести.