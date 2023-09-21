В Люберцах благоустроили территорию около станции «Ухтомская»

В городском округе Люберцы завершили благоустройство территории у железнодорожной станции «Ухтомская». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Территорию возле «Ухтомской» привели в порядок в рамках строительства третьего Московского Центрального диаметра «Зеленоград-Раменское».

Горожане активно предлагали идеи для благоустройства прилегающей к станции территории. Так, здесь появились детская площадка, зона отдыха и дополнительная парковка.

Помимо этого, приведены в порядок пешеходные зоны и велосипедные дорожки, системы освещения, установлены новые архитектурные объекты, произведено дополнительное озеленение. Также территория будет постоянно под контролем, благодаря установленным камерам видеонаблюдения, которые подключили к системе «Безопасный регион». Работы по благоустройству проведены вблизи всех станций, через которые проходит новый диаметр.