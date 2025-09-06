В Люберцах на День города установили рекорд мира по сценическому экстриму

На День города в Люберцах установлен мировой рекорд в сценическом экстриме. Как сообщила пресс-служба городской администрации, омский силач Полад Мусаев, известный как «сгибатель», за 7 минут выполнил впечатляющие трюки. Он намотал на руку четыре стальные арматуры диаметром 10 мм и длиной 1400 мм, затем сломал шесть стальных болтов диаметром 12 мм и длиной 350 мм. Завершил он свое выступление, согнув три стальные арматуры диаметром 18 мм и длиной 1400 мм о голову.

Многократный рекордсмен мира по силовым номерам, известный как «Русский Халк», Сергей Агаджанян и Василий Грищенко, руководитель Международного союза стронгмена-силового экстрима, установили новый рекорд в сценическом экстриме.

В Центральном парке Люберец сегодня Федерация силового экстрима России провела всероссийский открытый турнир «Богатырские игры. Люберцы-2025». В соревнованиях приняли участие восемь атлетов из семи регионов страны, которые боролись за звание сильнейшего.

Победителем турнира стал Дмитрий Головачёв из Волгоградской области. Второе место занял Алексей Савин из Брянска, а третье досталось Роману Намазову из Таганрога.

В рамках спортивного праздника было организовано парное показательное выступление по сценическому экстриму, в котором приняли участие Полад Мусаев и Сергей Агаджанян.

Одновременно с этим прошло парное показательное выступление по сценическому экстриму. Его участниками стали рекордсмен мира Полад Мусаев и многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк». Сергей Агаджанян также является инициатором «Богатырских игр», которые проводятся в Люберцах уже второй год подряд.

Для люберчан и других гостей праздника организаторы подготовили занимательные викторины и подарки от партнёров всероссийского открытого турнира по силовому экстриму "Богатырские игры. Люберцы-2025".