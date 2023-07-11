В Люберцах по программе МЧП открыли два физкультурно-оздоровительных комплекса в 2023 году

Общество
пресс - служба администрации г.о.Люберцы

Фото: [пресс - служба администрации г.о.Люберцы]

В городском округе Люберцы с начала этого года открыли два новых физкультурно-оздоровительных комплекса, которые создали по программе муниципально-частного партнерства.

Их построили на базе школы № 21 и гимназии № 5. О том, что округ активно развивает этот вид сотрудничества с бизнесом в создании спортивных объектов рассказал его глава Владимир Волков.

«Это привлечение независимых инвестиционных средств для строительства спортивных объектов, расположенных максимально близко к школам. Территория предоставляется на конкурсной основе и используется только по специальному назначению, при этом земельный участок не предоставляется в аренду», —пояснил Владимир Волков.

Под какой именно вид спорта создаются такие объекты значения не имеет. Это может быть волейбольный или футбольный зал, площадка для занятий танцами или татами для борьбы.

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