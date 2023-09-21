В Люберцах после капитального ремонта открылся детсад

В поселке Малаховка городского округа Люберцы принял воспитанников детский сад, отремонтированный по программе капитального ремонта.

Торжественную церемонию открытия обновленного дошкольного учреждения посетил глава муниципалитета Владимир Волков.

Дошкольное отделение среднего общеобразовательного учреждения № 52 в поселке Малаховка преобразилось по региональной госпрограмме «Образование Подмосковья» и при личной поддержке губернатора, отметил Волков.

«Здесь заменили обветшавшую кровлю, отремонтировали фасад, обновили коммуникации и главное — отремонтировали бассейн», — рассказал глава Люберец.

В детсад закупили необходимое оборудование для пребывания и развития детей. Его обставили новой мебелью, закупили игрушки, учебные пособия.

В заключение Владимир Волков пожелал детям и воспитателям успехов и удачи, новых друзей и положительных эмоций в отремонтированном садике.