В ЛНР подростка госпитализировали после подрыва во время покоса травы

Четырнадцатилетний подросток пострадал из-за подрыва, случившегося во время покоса травы. Сообщается, что взорвался неизвестный взрывоопасный предмет. Об этом пишет сайт aif.ru .

Информацией об этом инциденте также поделились в МЧС по Луганской Народной Республике. Ведомство опубликовало соответствующую запись на своей странице в социальных сетях.

Известно, что несчастный случай произошел вечером тринадцатого сентября. Мальчик, косивший траву, доставлен в больницу. Из-за подрыва у юноши зафиксированы телесные повреждения, а именно – правого глаза, правой голени, а также части левого бедра.

В связи с происшествием сотрудники МЧС решили напомнить родителям о том, что дети должны находиться под присмотром.