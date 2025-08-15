Ночной кошмар: в ЛНР спасли 25 человек при пожаре после атаки дрона

Причиной пожара стал сбитый над городом беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Минувшей ночью в Лисичанске (ЛНР) загорелся девятиэтажный дом. Возгорание началось на четвертом этаже после попадания беспилотника. Пожарные МЧС России оперативно прибыли на место. 19 спасателей и 6 единиц техники справились с огнем, который полностью уничтожил 2 квартиры и повредил еще 5.

Удалось эвакуировать всех 25 жильцов, находившихся в здании. Информации о пострадавших не поступало. Ведомство также опубликовало в соцсетях видео с тушением и последствиями пожара.

Ранее сгоревшие автомобили и разрушенные балконы попали на видео после удара по Курску.