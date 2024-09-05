В ЛНР военкор Скутина получила букет цветов со взрывчаткой

Неизвестные оставили взрывоопасный букет к двери квартиры, где проживала журналиста и оператор БПЛА Ксения Скутина. Презент не успел сдетонировать благодаря «чуйке» военкора, сообщает Mash на Донбассе.

Военкор добровольческого отряда на Донбассе Ксения Скутина с позывным «Пресса» недавно переехала на новый адрес, который знали только самые близкие родственники. Однако неожиданно кто-то прислал ей букет цветов. Шикарную растительность оставили под дверью без уведомлений.

Заподозрив неладное Скутина вызвала саперов и не ошиблась: в букете нашли самодельную бомбу. Кто-то целенаправленно следил за журналисткой и узнал адрес, затем попытался убить.

Примечательно, что Скутина за время своей добровольческой службе получил три ордена и две медали. 8 сентября ей планируют вручить орден мужества.

Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина кинул осколочную гранату в толпу.