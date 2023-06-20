В ЛНР выдали первые российские загранпаспорта

МВД ЛНР сообщило о старте выдач заграничных паспортов граждан РФ. Уже 20 июня первые паспорта получили граждане республики в управлении по вопросам миграции. Прием заявлений на паспорта для путешествий за пределы Российской Федерации начался 26 мая, на оформление и выдачу документов по первым заявлениям ушло меньше месяца.

Напомним, что не так давно в республиках появилась возможность создавать паспорта граждан России прямо в регионах.