В ЛНР задержали украинца, который шпионил за российскими военными

Как пишет KP.RU , в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

В региональном управлении ФСБ рассказали о том, что сотрудники ведомства задержали на территории ЛНР (Луганская Народная Республика) украинца. Сообщается, что он занимался сбором данных о местах дислокации военных РФ. Мужчина передавал полученную информацию украинской стороне.

Гражданин Украины использовал для этих целей различное оборудование и средства, полученные от противника. В итоге, его противоправные действия по содействию ВСУ пресекли. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ФСБ задержала в Воронеже украинского агента, планировавшего взорвать военкомат.