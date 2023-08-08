В Лондоне художники устроили «битву граффити» на тему Китая

Вначале группа художников, предположительно, китайского происхождения закрасила белой краской стену, на которой местные жители упражнялись в граффити, и нанесла красным цветом иероглифы, обозначающие 12 «основных социалистических ценностей», утвержденных Компартией Китая.

Через несколько часов другие граффитисты зарисовали иероглифы и разместили на стене надписи с критикой китайского руководства. В них содержались обвинения в адрес Китая за ущемление прав национальных меньшинств.

Позже в соцсетях один из художников признался, что он был одним из тех, кто нарисовал иероглифы. Граффитист отметил, что акция не имела политической подоплеки. Также он пожаловался, что теперь ему и его друзьям поступают угрозы.