В Лондоне нашли тело россиянина, три года ждавшего политического убежища в Великобритании

Тело 26-летнего жителя Екатеринбурга нашли в Лондоне, где умерший мужчина почти три года ожидал политического убежища. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Россиянин приехал в Британию по рабочей визе, и пробыл в ней год. Только после этого он затребовал политическое убежище. В апреле 2025 года он получил от властей Великобритании отказ.

«После чего у него, по словам близких, началась сильная депрессия. Однако к психологам мужчина не обращался», — указал микроблог.

Несколько дней назад тело гражданина России обнаружили в Лондоне. Есть данные, что незадолго до его смерти погибшего видели в компании его друзей.

Ранее сообщалось, что в Турции нашли тело умершего россиянина. У него на голове обнаружили мусорный мешок, а рот погибшего заклеен скотчем. Покойного уже опознали, при нем обнаружили записку на русском языке, а также сумку с мобильным телефоном.