В Лондоне неизвестные разгромили еврейский ресторан

Усиленное патрулирование будет у израильского посольства на случай, если сторонники Палестины соберутся провести там митинг.

Сегодня утром пропалестинские граффити появились в районах Лондона, где проживает значительное количество евреев. Власти считают это «преднамеренной попыткой запугать еврейскую общину».

Также пострадал кошерный ресторан. Неизвестные разбили окно и похитили кассовый аппарат. Правда, в этом случае полиция не может утверждать, было ли это преступление на почве национальной ненависти или банальное ограбление.