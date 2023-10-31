В Лондоне протестующие заблокировали вокзал

Протестующие, собравшиеся в британской столице, чтобы выразить поддержку палестинской стороне ближневосточного конфликта, заблокировали Ливерпульский вокзал в час пик. Об этом сообщило британское издание The Daily Mail .

Сообщается, что они собрались на станции «Ливерпуль-стрит», где провели сидячую кампанию, заблокировав движение на вокзале в час пик. Уточняется также, что акция протеста сопровождалась лозунгами и призывами прекратить боевые действия в Газе, а лондонцы останавливались, чтобы понаблюдать за происходящим.

Согласно данным издания, одним из организаторов протеста выступило феминистское движение Sisters Uncut, которое в своих социальных сетях заявляло, что сидячая кампания была организована, чтобы выразить солидарность палестинскому народу. Движение продвигает лозунг «никаких обычных дел, пока не кончится геноцид».