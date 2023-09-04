В Лондоне провели парад корги в память о Елизавете II

В воскресенье у Букингемского дворца собрались почитатели королевы Елизаветы II, которые провели парад корги, наряженных в короны и «королевские» одежды, передает Associated Press.

Вспомнить королеву, ушедшую из жизни год назад, собралось около 20 человек со своими питомцами.

Корги были постоянными спутниками Елизаветы с ее юности. На протяжении всей жизни она владела примерно 30 собаками. Считается, что целые поколения корги произошли от Сьюзен, которую Елизавете подарили на 18-летие.

Агата Кререр-Гилберт, организовавшая мероприятие, сказала, что хотела бы, чтобы в память о Елизавете марш корги проводился каждый год.

8 сентября будет первая годовщина смерти 96-летней королевы, правившей Великобританией на протяжении 70 лет.