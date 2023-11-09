В Лос-Анджелесе произошли стычки между сторонниками Палестины и Израиля

Между сторонниками как Палестины, так и Израиля произошли стычки в Лос-Анджелесе в США во время показа документального фильма. Об этом сообщает издание NBC News 9 ноября.

По данным издания, которое ссылается на информацию от местной полиции, документальный фильм рассказывал о нападении на Израиль 7 октября, а снят он был израильскими военными. Прямо во время мероприятия начались столкновения, но за пределами кинозала.

Стало известно, что полиция будет расследовать все инциденты – помимо случая у кинозала, было зафиксировано еще несколько мелких аналогичных нарушений.