В Лос-Анджелесе введут комендантский час

В Лос-Анджелесе планируется ввести комендантский час в связи с продолжающимися протестами, вспыхнувшими из-за миграционной политики. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в некоторых районах города протесты перерастали в насилие.

По словам главы города Карен Басс, решение о введении комендантского часа примут до наступления темного времени суток. После этого оно сразу вступит в силу.

Изначально предполагалось, что комендантский час будет вводиться во всей центральной части города.

Ранее сообщалось о том, что бизнесмен Бут оценил протесты в Лос-Анджелесе. По этому случаю он вспомнил известный анекдот: «Почему в США не бывает госпереворотов? Потому что там нет американского посольства».

Бизнесмен подчеркнул, что, судя по всему, в Калифорнии «какое-то посольство» имеется, организующее протесты. Это, естественно, те демократы, которые сильно недовольны политикой Трампа.