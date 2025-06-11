В Лос-Анджелесе введут комендантский час
В Лос-Анджелесе ввели комендантский час для борьбы с беспорядками
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В Лос-Анджелесе планируется ввести комендантский час в связи с продолжающимися протестами, вспыхнувшими из-за миграционной политики. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в некоторых районах города протесты перерастали в насилие.
По словам главы города Карен Басс, решение о введении комендантского часа примут до наступления темного времени суток. После этого оно сразу вступит в силу.
Изначально предполагалось, что комендантский час будет вводиться во всей центральной части города.
Ранее сообщалось о том, что бизнесмен Бут оценил протесты в Лос-Анджелесе. По этому случаю он вспомнил известный анекдот: «Почему в США не бывает госпереворотов? Потому что там нет американского посольства».
Бизнесмен подчеркнул, что, судя по всему, в Калифорнии «какое-то посольство» имеется, организующее протесты. Это, естественно, те демократы, которые сильно недовольны политикой Трампа.