В Лос-Анджелесе выставили на аукцион крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы

В Лос-Анджелесе выставили на аукцион крупнейшую коллекцию одежды и личных вещей, принадлежащих принцессе Диане. Об этом сообщает газета Times.

Торги провел аукционный дом Julien’s Auctions. В 2023 году он продал бальное платье принцессы за рекордные $1,14 млн, а в прошлом году — ее туфли за $390 тыс.

В этом году на торги выставлено 327 предметов принцессы Уэльской: открытки и записки, предметы, связанные с королевой Елизаветой II и другими членами британской королевской семьи.

Также представлены кремовое шелковое платье, в котором принцесса леди Ди была на ужине в Саудовской Аравии в 1986 году, ее лыжный костюм пурпурного цвета. Кремовое платье купили за $455 тыс. Первоначальная цена лота составляла $200-300 тыс.

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